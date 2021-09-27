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الإسماعيلية تنظم ماراثون للمشي

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الإسماعيلية تنظم ماراثون للمشي الإسماعيلية تنظم ماراثون للمشي

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نظمت محافظة الإسماعيلية ماراثون للمشي اليوم الاثنين، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والدكتورة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبالتنسيق بين إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة الإسماعيلية والمجلس القومي للمرأة.

شارك في الماراثون اكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة يمثلون مختلف الأعمار وعددا من مراكز الشباب، وكذلك عددا من الشباب من ذوي الهمم، حيث بدأ الماراثون من نادي عثماثون بطريق عمارة السياحي حتي نادي الفيروز.

أكد نائب المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال كافة الأنشطة التي تقام ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، من حيث نسب الأشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. علاوة على الكشف المجاني على المشاركين بالماراثون، والدفع بسيارات إسعاف وطوارئ، وسيارات تسجيل للتسهيل على المواطنين لتلقي لقاح المستجد.

المصرى اليوم

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