رابط تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الأزهر الثلاثاء 28-9-2021

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تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الثلاثاء 28 -9 -2021 أمام للطلبة الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية لتنسيق المرحلة الثانية تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية .

تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية اضغط هنا .