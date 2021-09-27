غدا.. المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بجامعة القناة

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تنظم جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بكليه طب الأسنان بالجامعة، غدا الثلاثاء، تحت عنوان «Leading Steps in Dentistry II».

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم بالبحث العلمي؛ تأكيداً على دعمها للمؤتمرات العلمية لتطوير الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وأوضحت الدكتوره ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمرات العلمية تساعد على تفعيل البحث العلمي ومعرفة الجديد في الأبحاث التطبيقية، وشددت على دعم الباحثين لتقديم أبحاث علمية متطورة وفعالة.