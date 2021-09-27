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الإسماعيلية تنظم معرضا للمنتجات اليدوية للسيدات

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الإسماعيلية تنظم معرضا للمنتجات اليدوية للسيدات الإسماعيلية تنظم معرضا للمنتجات اليدوية للسيدات

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نظمت محافظة الإسماعيلية معرضا للمنتجات اليدوية، وتضمن عددا من المنتجات والمشغولات اليدوية والمأكولات الطازجة الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بنادي الفيروز وعلى ضفاف بحيرة التمساح بمشاركة ٧٠ عارضة ويستمر المعرض طوال النهار للزائرين وضيوف المحافظة. ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والدكتورة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة وعددا من القيادات التنفيذية.

أكد نائب المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال كافة الانشطة التي تقام ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. من حيث نسب الإشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

قال ممدوح النصيري مدير إدارة السياحة، إن احتفالات اليوم العالمي للسياحة بالمحافظة هذا العام تتضمن احتفالا مسائيا بالتنسيق مع قصر ثقافة الإسماعيلية للفنون الشعبية يتم تنظيمه بحديقة الشيخ زايد بالمجان، مشيرا إلى فتح جميع أندية المحافظة لأبوابها بالمجان لإستقبال المواطنين والزائرين بناءا على توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

المصرى اليوم

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