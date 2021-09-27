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الصين: تصنيع الغواصات النووية من قبل دول غير نووية انتهاك لنظام عدم الانتشار

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الصين: تصنيع الغواصات النووية من قبل دول غير نووية انتهاك لنظام عدم الانتشار الصين: تصنيع الغواصات النووية من قبل دول غير نووية انتهاك لنظام عدم الانتشار

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اعتبرت الصين أن تصنيع الغواصات النووية في دول غير نووية انتهاكا لنظام عدم الانتشار النووي، محذرة من سباق التسلح.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جيون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن «الصين تعارض المواقف أحادية الجانب من قضية عدم انتشار السلاح النووي والمعايير المزدوجة في هذا المجال».

وتابع أن «مساعدة الدول غير النووية على بناء غواصات نووية لن تؤدي إلى سباق التسلح فحسب، بل ستضر بنظام عدم الانتشار النووي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

يأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تأسيس شراكة أمنية جديدة.

وتخطط أستراليا في إطار هذا التحالف لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية وإعادة تزويد قواتها المسلحة بصواريخ مجنحة أمريكية.

المصرى اليوم

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