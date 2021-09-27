شولتز : تقييد حرية التنقل وراء أزمة الوقود في بريطانيا

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قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتز ، إن تقييد حرية التنقل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وراء أزمة الوقود في المملكة المتحدة.

وأعرب شولتز عن أمله بأن يتمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التعامل مع عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن «حرية حركة العمال كانت مكفولة في الاتحاد الأوروبي، وقد عملنا بجد لإقناع البريطانيين بعدم مغادرة الاتحاد».

وأضاف: «هم أخذوا قرارا مختلفا وآمل أن يديروا المشاكل الناتجة عن ذلك، لأنني أعتقد أنها فكرة مهمة بالنسبة لنا جميعا لتحقيق ذلك، حيث ستكون هناك علاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن هذه مشكلة يجب حلها».

يذكر أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا يعانون من نقص قي سائقي الشاحنات.

والبلدان الأكثر تضررا هي بولندا التي تعاني نقص 124000 سائق والمملكة المتحدة 60.000-76.000 وألمانيا 45.000 إلى 60.000.

وتواجه المملكة المتحدة مشكلات في مجال نقل المواد الغذائية في الأشهر القليلة الماضية، بسبب نقص سائقي الشاحنات وكذلك عدم توفر ناقلات الوقود.