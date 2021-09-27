«بشارة»: الإسماعيلية محافظة ذات طبيعة فريدة تؤهلها لتكون على الخريطة السياحية

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أكد اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة ذات طابع فريد ومميز يجعلها مقصدا لجميع أنواع السياحة حيث تتمتع بعدد من المقومات السياحية الفريدة مثل المواقع الأثرية المتعددة والمتاحف والمسطحات المائية والخضراء، بالإضافة إلى تمتعها بجو مشمس لطيف طوال العام.

و تعتبر الإسماعيلية من المحافظات ذات الباع في مجال سياحة المهرجانات، حيث تقيم المحافظة سنويا عدد من المهرجانات المتخصصة ذات الطابع المميز والمتخصص والتي تلقي اقبالا سواء من المشاركين بتلك المهرجانات أو ضيوف ومتابعين لها، كما ان لقربها من المدن الكبري والعاصمة جعلها مقصدا لسياحة اليوم الواحد والتي تعد احد أنواع السياحة المميزة للمحافظة.

و أشار المحافظ إلى وجود السياحة الأثرية على أرض المحافظة حيث تضم المحافظة، متحف آثار الإسماعيلية والذي يعد من أقدم المتاحف الإقليمية بمصر، الذي تم افتتاحه رسمياً في الثالث عشر من فبراير عام 1934، وتم فتحه للجمهور في الرابع من مارس في نفس العام، ويقع المتحف بحي الأفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، حيث يتميز ذلك الحي بطرازه المعماري الفرنسي الفريد، الذي كان يقيم به العاملين بالشركة العالمية للملاحة البحرية آنذاك (هيئة قناة السويس حالياً)، بالإضافة إلى متحف هيئة قناة السويس الجاري تنفيذة بأهم شوارع المحافظة (ش محمد علي) في موقع أثري مميز.

و أضاف «بشارة» أن المحافظة تفتح أبواب جميع الشواطئ والأندية الخاصة بها اليوم بالمجان لضيوفها ومواطنيها مؤكدا على اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد.

وأوضح بشارة، أن فعاليات اليوم العالمي للسياحة بالمحافظة تضمنت ماراثون للمشى شارك فيه شباب من مختلف الأعمار، كما تضمن تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لسيدات الإسماعيلية، وكذلك فتح النوادي والشواطئ لرواد المحافظة بالمجان، كما سيتم تنفيذ امسية فنية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الإسماعيلية يتم تنظيمها بحديقة الشيخ زايد.

ووجهه المحافظ دعوه للجميع لزيارة الإسماعيلية والتمتع بمقوماتها السياحية والاثرية مؤكدا ان المحافظة بكل تنفيذييها يرحبون بضيوف المحافظة.