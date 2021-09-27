وزير المالية: هذا أفضل حل لتمويل عجز الموازنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك عجزًا في الميزانية ويجب البحث عن تمويله من خلال القروض، أو تقليل المصروفات، مضيفًا أن أفضل حل لتمويل العجر هو إجراء «توليفة» معينة سواء من خلال السندات أو القروض أو أذون الخزانة أو الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وتابع «معيط»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن تقليل المصروفات لعدم الاقتراض سيؤدي إلى وقف الكثير من المشروعات، وبالتالي ستقل فرص العمل، مشيرًا إلى أن الاقتراض من شأنه ان يساهم في القيام بمشروعات تنمية، مما يساهم في زيادة معدل التنمية، وهذا من شانه أن يوفر المزيد من الإيرادات التي تساهم في سداد القروض.

ولفت إلى أن تقليل مصروفات الدولة من شأنه أن يزيد من انكماش الاقتصاد، وهذا أمر غير جيد، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والرغبة في توفير فرص العمل.