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إزالة 16 حالة تعدي على 5288 متر مربع بقرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية

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إزالة 16 حالة تعدي على 5288 متر مربع بقرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية إزالة 16 حالة تعدي على 5288 متر مربع بقرية كسفريت بمحافظة الإسماعيلية

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صرح اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٦ حالة تعدى بمساحة ٥٢٨٨ متر مربع عبارة عن تعديات بالبناء والزراعة على حرم الرى بقرية كسفريت بنطاق مركز ومدينة فايد .
وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بضرورة إستمرار متابعتهم لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الكائنة بنطاق المحافظة والحفاظ عليها من أي تعدى وإزالته في مهده وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

جاء ذلك استكمالاً لأعمال الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناءاً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالتصدى بكل حزم لأية تعديات على تلك الأراضى والحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة .

المصرى اليوم

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