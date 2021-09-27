محافظ بني سويف يحيل مذكرة تدني نسبة توريد الكتب المدرسية للتحقيق

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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إحالة المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم للتحقيق من خلال الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء ما ستفسر عنه التحقيقات، حيث تضمنت المذكرة الإشارة إلى انخفاض وتدني نسبة توريد الكتب الدراسية للعام الدراسي 2021/2022 ، بسبب تقصير وإهمال في أداء المهام الوظيفية الموكلة إلى المختصين بمخازن المديرية، بما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وانتظامها ويضر بصالح الطلاب.



أشار «د. عمرو شحاتة» وكيل الوزارة خلال لقائه اليوم بالمحافظ، إلى أن المذكرة تضمنت أن يتم التحقيق مع المختصين بمخازن الكتب بالمديرية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، موضحا أنه أثناء تفقد مخازن المديرية ضمن استعدادات المديرية للعام الدراسي، للوقوف على معدلات ونسب توريد الكتب الدراسية، تلاحظ انخفاض وتدني مستوى أعمال التوريد، وعلى الفور تم استدعاء مسؤول الشؤون المالية والإدارية، والذي ادًعي أن مسؤولي المخازن بالوزارة قد أفادوا بسحب مخصصات التعليم الفني من الكتب وأن لها الأولوية في ذلك «بحسب إفادته أمام وكيل الوزارة».

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك الإدعاء ثبتت عدم صحته بعد التواصل مع مسؤولى المخازن بالوزارة، والذين أفادوا بأنه قدتم إرسال 3 استعجالات للمديرية بشأن تدني نسبة صرف مخصصات المديرية من الكتب الدراسية بتواريخ (1 يونيو /3 أغسطس، 20 سبتمبر الجاري)، وهو تقصير من المختصين بمخازن المديرية ويحملهم تبعة التقصير أمام الجهات المختصة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

تابع وكيل الوزارة استعراض المذكرة، التي خلص فيها أنه بناء على ما تقدم اتضح وجود تقصير وإهمال من القائمين على مخازن المديرية، حيث لم يكونوا أمناء في العرض ولم يقدموا مبررا منطقياً، الأمر الذي يعتبر خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي، قد يتسبب في مشكلة للمديرية ويضر بالعملية التعليمية، مما استلزم إعداد مذكرة وافية بالموضوع لعرضها على الدكتور المحافظ.