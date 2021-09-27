محافظ القليوبية يلتقي رئيس جامعة بنها الجديد

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اتفق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد، على استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة، حيث تعمل الأخيرة كبيت خبرة للأولى في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال تقديم المحافظ التهنئة لرئيس الجامعة على صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة بنها، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة.



وأشاد الهجان خلال الزيارة بالتعاون المثمر بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية بما تمتلكه الجامعة من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات، مشيرا إلى ان جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعم للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الإستثمارية والتنموية.



أعرب الدكتور جمال سوسة عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها ومراكزها البحثية في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشروعات التي تقام على أرض القليوبية.