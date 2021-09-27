وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى حميات شبين ويوجه بالالتزام ببرتوكول كورونا الجديد

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قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم بجولة تفقدية برفقة فريق من المستشفى برئاسة الدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى، والدكتور هيثم سلامة استشاري الاشعه بالمديرية، وفريق من ادارة الطب العلاجي.

واكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام ببروتوكول العلاج الجديد الوارد الينا من وزارة الصحة لتطبيقه بالمستشفيات، وكذلك توفير تانكات الأكسجين، كما تم المرور على أقسام العزل بالمستشفى والاستماع إلى رأي المرضى عن مستوى تقديم الخدمة الطبية وكذلك تم المرور على مخزن المستلزمات والتاكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى.