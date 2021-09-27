الغردقة تختتم احتفالاتها بيوم السياحة العالمي بمشاركة 120 فنان تشكيلي من 12 دولة

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بعد نحو ٥ أيام متواصلة من الفاعليات الفنية اختتمت مساء اليوم الاثنين بمدينة الغردقة فاعليات كرنفال الغردقة للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي بمشاركة 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، أبرزها روسيا والسعودية، حيث سيطرت الوجوه النسائية على المشاركة بنسبة ٨٠%، وتم إقامة المعرض الختامي بحضور وزير السياحة ومحافظ البحرالأحمر.

واقيم حفل ضخم فني وغنائي بالممشي السياحي، وتم افتتاح معرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي تحت اسم هرم السياحة والفنون، وهو مجسم ضخم تم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفنى الضخم، بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

كان الفنانون المشاركون قد واصلوا أعمالهم بالممشى السياحي بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلى فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحي.

ويعد الممشي السياحي متحف مفتوح لزائري الغردقة، ويضم 28 تمثال لأشهر الفنانيين العالميين وهو الأول من نوعة في محافظات مصر، ويستهدف تحسين الصورة الذهنية والبصرية لضيوف الغردقة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الكرنفال، إنه كان كرنفالًا فنيًا جماليًا يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحيًا تشكيليًا وفنيًا ويشارك فيه 120 فنانًا وفنانة من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

أضاف «حميدة»، أن فعاليات الكرنفال شهدت هذا العام حضور قوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهم، «التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميًا، وقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.وشهد الكرنفال مشاركة سعودية بعدة لوحات تشكيلية وضم الوفد السعودي المشارك ٤ فنانين وفنانات؛ ماني غيث فنانة من جدة ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.أكد المشاركون السعوديون سعادتهم في كرنفال الغردقة للفنون واشادتهم بمدينة الغردقة السياحية وقام فيكتور بولتاييف القنصل الروسي العام بالغردقة بزيارة الكرنفال ولقاء المشاركين الروس.وأكد المشاركون الروس سعادتهم في المشاركة في كرنفال الغردقة للفنون واشادتهم بمدينة الغردقة السياحية.

وتضمنت فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة عن المحافظات المصرية المختلفة على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذة المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

وشارك جميع الفنانين والفنانات في تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، كما يضم الكرنفال أسماء كبيرة في الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرض السمو للفنان جورج فاضل، وسط لفيف من الفنانين ونزلاء الفنادق بالغردقة.