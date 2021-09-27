أخبار عاجلة

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات -
المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا» -
"الحركة الوطنية" يعلن خطة التحول الرقمي للحزب.. والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد -
الأنبا باخوم يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية -
محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق «السويس_ القاهرة»

Print
مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق «السويس_ القاهرة» مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق «السويس_ القاهرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «السويس- القاهرة»، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات على الطريق يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «س س ب 3498» انقلبت بطريق «السويس_ القاهرة» عند الكيلو 58 اتجاه السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 6 بينهم حالتين حرجتين.

وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة_ السويس» وتوفي أحد المصابين عقب إذ أصيب بنزيف في المخ.

وأضاف المصدر أن 2 مصابين حالتهم خطرة، وجرى نقلهما إلى العناية المركزة تمهيدا لخضوعهما للتدخل الجراحي، لافتا أن المصابين من أسرة واحدة وهم مقيمين بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن المصابين هم عزيزه أحمد الجوهري 66 عامًا، مصابة بارتجاج في المخ، ومحمد فوزي ابراهيم سليمان 36 عامًا مصاب بجروح في الوجه وارتجاج في المخ، والطفلين بدر محمد 7 أعوام بنزيف في المخ، وملك محمد 13 عامًا مصابة بكدمات وسحجات.

وأصيبت بسنت حسن عبدالحميد 35 عامًا بكسر في العمود الفقري، بينما توفي إبراهيم فوزي 33 عامًا متأثرا باصابته بنزيف في المخ.

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق "السويس_ القاهرة"
مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق "السويس_ القاهرة"
مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق "السويس_ القاهرة"

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان

«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان

«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا»

بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر)

وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو)