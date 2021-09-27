مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق «السويس_ القاهرة»

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «السويس- القاهرة»، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات على الطريق يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «س س ب 3498» انقلبت بطريق «السويس_ القاهرة» عند الكيلو 58 اتجاه السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 6 بينهم حالتين حرجتين.



وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة_ السويس» وتوفي أحد المصابين عقب إذ أصيب بنزيف في المخ.

