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الكنيسة القبطية تكرم السفير المصري في روما

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الكنيسة القبطية تكرم السفير المصري في روما الكنيسة القبطية تكرم السفير المصري في روما

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قام الأنبا برنابا، أسقف روما وترينو، بإقامة حفل تكريم للسفير هشام بدر، سفير جمهورية العربية في روما بمناسبة قرب انتهاء فترة خدمته في البلاد، بمقر الكنيسة القبطية يوم ٢٦ سبتمبر الجاري، بحضور لفيف من القساوسة ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة وعدد كبير من أبناء الجالية القبطية في روما وضواحيها.

وأعرب الأنبا برنابا، خلال الحدث، عن خالص تقدير الكنيسة وأبنائها في روما وضواحيها للجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السفير هشام بدر على مدار أربع سنوات، مشيراً إلى أن السفير كان على تواصل دائم معه لتذليل كافة العقبات والاطمئنان على الجالية المصرية في إيطاليا، خاصة إبان الفترة الصعبة التي تزامنت مع جائحة «كورونا»، مؤكداً على أن جهود السفير هشام بدر محل تقدير من جانب الجميع.

من جانبه، أعرب السفير هشام بدر عن خالص تقديره للتعاون الدائم مع الأنبا برنابا، والذي كان له دوراً هاماً في دعم عمل السفارة المصرية في روما، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية في روما وحرصها على نقل الصورة الصحيحة لمسيرة التطور والتنمية التي انطلقت في مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية.

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