محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي

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تفقد اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مستشفى كفر شكر المركزي، ضمن خطة المحافظة للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها وأماكن تقديم الخدمات بمختلف مدن المحافظة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



تابع المحافظ سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وبدأ المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوي الوحدة على عدد 23 حضانة من بينهم 18 حضانه تم توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، مشددا على ضرورة تشغيلهم واستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.



وتابع المحافظ، سير العمل بوحدة تلقي المواطنين لقاح كورونا والتقى بالمواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم، معلنًا تذليل كافة العقبات لحصوهم على اللقاح والشهادة التي تفيد بذلك، داعيًا الجميع إلى تكثيف الحملات لتوعية الفريق الطبي للمواطنين بأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وتنفيذًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل مخاطر الإصابة به.



كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة ووجه المحافظ بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة، كما تفقد قسم العناية المركزة والعيادات الخارجيه لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم .



وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي وقها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.