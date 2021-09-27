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"آل محيا": نحيا عهد البناء والتطور والازدهار رغم المرحلة العصيبة التي مرت بها المنطقة

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"آل محيا": نحيا عهد البناء والتطور والازدهار رغم المرحلة العصيبة التي مرت بها المنطقة "آل محيا": نحيا عهد البناء والتطور والازدهار رغم المرحلة العصيبة التي مرت بها المنطقة
رفع التبريكات للقيادة باليوم الوطني

رفع الشيخ علي بن محمد ال محيا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية .

وبتلك المناسبة قال "آل محيا": إن هذا العهد الذين نحياه عهد البناء والتطور والازدهار بالرغم من هذه المرحلة العصيبة التي مرت بها منطقة الشرق الاوسط والتي أدخلتها في أتون الصراعات وتجدد الأطماع الاستعمارية، ثم هذه الجائحة الوبائية المتسبب فيها فيروس كوفيد-١٩ الذي ضرب العالم كله وأحدث ما أحدث من كساد اقتصادي مؤلم.

واستدرك: لكن ما تتمتع به قيادتنا الحكيمة من بُعد نظر ومن حسن تصرف وتعامل مع الأحداث بتنوعها خفف هذا من الآثار السيئة التي تعرضت لها معظم دول المنطقة والعالم.

وتابع: إن ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بيوم وحدة الوطن تحت مسمى المملكة العربية السعودية وحدة صلبة أسست على الإيمان بالله، وما أنزل في كتابه الكريم وهدي رسوله الأمين منبع العقيدة السمحة التي جمعت القلوب على محبة الله ثم رسوله والوطن والقيادة التي زرعت محبتها وأصلت الولاء والسمع والطاعة لها في قلب المواطن السعودي بما تعمله وتقدمه له من كل اسباب الراحة والأمن والاستقرار ورغد العيش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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