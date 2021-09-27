محافظ أسوان يوجه بالمرور على المدارس وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وشدد المحافظ على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بتكريم المتميزين واستبعاد المقصرين من القيادات التعليمية، وسرعة الإعلان عن مجموعات التقوية داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمدرسى سناتر الدروس الخصوصية ومديرى المدارس في حالة فرض التبرعات المادية والعينية، ومرور لجان المينى باص الطائر للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي معلم أو إداري أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا، وإعادة الجدولة لسد عجز المعلمين، ومتابعة وصول الكتب المدرسية وتوافر التخت وتنظيم معارض «أهلاً بالمدارس».

وأعطى المحافظ تعليماته بالمرور الميدانى من الأتوبيس الطائر التابع للمحافظة، وأيضاً مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بإجمالى 1430 مدرسة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكل المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، بجانب سرعة تلقى العاملين بها للقاح كورونا، ومنع دخول أي منهم للمدارس في حالة عدم تنفيذ ذلك، واعتبارهم في حالة غياب وانقطاع عن العمل، مشددا على العدالة والشفافية وحسن اختيار القيادات التعليمية في الإدارات والمدارس القادرة على أداء الرسالة السامية لخلق أجيال تستطيع تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء وطنهم والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.