Aterra RV منزل صغير للطرق الصعبة يشبه سفينة الفضاء

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صمم فريق AT Overland Equipment سيارة مبنية بأفضل التقنيات المتاحة حاليًا لتكون منزل صغير متنقل، يمكنك أخذه معك في كل مكان.

وبحسب motor1، يجمع هذا التصميم المبتكر بين التكنولوجيا الفريدة والتصميم الذكي لإنشاء سيارة أوفرلاند متطورة.

وصممت الشاحنة من أفضل المواد، فهي عبارة عن شاحنة رام 3500 مدعوم بمحرك ديزل Cummins مستقيم 6 سعة 6.7 لتر والذي يشتهر بموثوقيته وقوته.

فيما تعمل AT Overland Equipment على هيكل العربة الذي يتصاعد على السرير، إذ تتم إزالة سرير الشاحنة لإفساح المجال أمام مسطح معدني لاستخدامه كأساس للبناء.

كما يعمل هذا على زيادة الحجم الداخلي مع الحفاظ على البصمة الخارجية للشاحنة بما يتوافق مع مخزون شاحنة رام 3500.

بينما الهيكل الخارجي المصنوع من الألياف الزجاجية على شكل خلية نحل، ومقوى بألياف خفيفة الوزن للحفاظ على الهيكل قويًا حتى بعد أصعب المسارات.

وتحتوي العربة أيضًا على إمدادات مهمة مثل البروبان والمياه العذبة والبطاريات لتخزين الطاقة، ويمكن للألواح الشمسية الموجودة على سطح العربة توفير ما يصل إلى 400 واط من الطاقة المخزنة في بطارية ليثيوم 105 أمبير.

وبدأ سعر Aterra XL AT Overland Equipment، حوالي 69 ألف دولار بالإضافة إلى الشاحنة المانحة وتستغرق حوالي 25 إلى 30 أسبوعًا حتى تكتمل.