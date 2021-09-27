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11 وفاة و987 إصابة جديدة بكورونا

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11 وفاة و987 إصابة جديدة بكورونا 11 وفاة و987 إصابة جديدة بكورونا

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10680 وفاة و 819783 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 3.74 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12399 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 61 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 58 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 476 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1086 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 796704 حالات.

كما أشار إلى إجراء 26390 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 9958568 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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