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الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

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الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

جى بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري أحبطت، أمس السبت، وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على شخص حاول التسلل، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (50000) حبة كبتاجون، وتم تحويل الشخص والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

جي بي سي نيوز

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