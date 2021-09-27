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مدرب سموحة: أسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في كل البطولات
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
«أنا أوحش من الأول».. إيمي سمير غانم تكشف حالتها النفسية
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
بارك جي-سونج يناشد جماهير مانشستر يونايتد بالكف عن أغنية «أكل لحوم الكلاب»
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
«ألسن عين شمس» تكرم فريقي الكورال والتمثيل بالجامعة
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
بمشاركة ممثلي ٤٢ دولة.. وزيرة البيئة تفتتح مؤتمر تغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
اعترافات عصابة سرقة المساكن بالخليفة
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
بالأسماء.. علي أبو جريشة يكشف صفقات الإسماعيلي الصيفية
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:14 مساءً
لحسم موقف اللاعب.. عرض جديد من الأهلي لإنهاء أزمة مستحقات أجايي
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
رسميًا نتيجة تنسيق الأزهر 2021| خطوات الحصول على النتيجة (رابط الاستعلام)
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
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وزير التعليم العالى يكشف استعدادات الجامعات لاستقبال العام الجديد
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:51 مساءً
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