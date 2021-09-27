أخبار عاجلة

"رويترز": مسؤول بحزب الله أبلغ قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق -
مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل -
عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه -
المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية -
برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي -
نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز -
مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي -
قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر) -
«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021 -
"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

الملكة البطلمية و الكاتب المصرى أهم القطع الأثرية بمتحف الأثار بمكتبة الإسكندرية

Print
مواضيع متعلقة
عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه

عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه

بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا

بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين