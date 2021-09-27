أخبار عاجلة

المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية -
برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي -
نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز -
مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي -
قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر) -
«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021 -
"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال -
من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء -
"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام صادمة عن الطلاق في مصر.. أعلى نسبة طلاق للرجال والسيدات في هذا سن

Print
مواضيع متعلقة
عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه

عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه

بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا

بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين