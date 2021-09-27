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كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:33 مساءً
"الدارة" تقدم في معرض الرياض للكتاب سبع باقات مميزة وتسعة إصدارات جديدة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:33 مساءً
هيئة المنافسة توافق على إنشاء مركز بيانات في مدينة نيوم
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:33 مساءً
"وزير التعليم": المعلمون قلب التعليم النابض وشركاء النجاح ومصدر فخر واعتزاز الوطن
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:33 مساءً
الرئاسة الجزائرية: اسـتدعاء السـفير من باريس جاء على خلفية تصريحات ماكرون "غير المسؤولة"
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:28 مساءً
بث مباشر الآن ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:27 مساءً
«دي كاف» يقدم تجارب من الواقع الافتراضي بدءًا من الثلاثاء (التفاصيل)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:26 مساءً
مجانا.. التسجل في قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة 2021 - 2022
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:26 مساءً
ولي عهد بريطانيا يفكر في ترك قصر باكنجهام والعيش في شقة عند تتويجه ملكا
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:26 مساءً
استئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:26 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
اليمن.. استهداف منزل محافظ مأرب بصاروخين باليستيين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:30 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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