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أشغال شاقة في مران المصري

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أشغال شاقة في مران المصري أشغال شاقة في مران المصري

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مرانا صباحيًا شاقًا بمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.


وخاض اللاعبون، خلال تواجدهم في معسكر ببرج العرب تدريبات بدنية شاقة، تحت إشراف الدكتور صفي الدين عزوز مخطط الأحمال.


ويسعى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة التونسي معين الشعباني، للارتقاء بالمعدلات البدنية للفريق استعدادا للدورى الجديد.

يذكر أن معين الشعباني، قرر رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد المصري لخوض مباراة الموارد المائية الأوغندي المقرر لها أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المصرى اليوم

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