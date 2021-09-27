نائبة : فرض ضريبة على البلوجرز واليوتيوبرز قرار رائع .. الدولة لها حق

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وصفت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب قرار مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، ومطالبتهم بالتوجه لفتح ملف ضريبي، بأنه قرار أكثر من رائع، حيث أن هؤلاء البلوجرز واليوتيوبرز يكسبون ملايين سنويا من المتابعات، دون حصول الدولة على حقوقها، ويتباهون بما يحصدون من ملايين المشاهدات ومايجنونه من ملايين بالتبعيه.

ولفتت النائبة في بيان لها إلى أن بعض اليوتيوبرز والبلوجر يستفزون المجتمع بسبب ما يقدمونه من محتوى مثير وغريب ممكن يؤدي إلى خلل في مفاهيم المجتمع، كما أنه يثير النفوس والحسد والبغض الاجتماعي، بالاضافه إلى اختراع مواقف وبدع لا قبل للناس البسطاء لها من أجل جذب الانتباه والمتابعين.

وأوضحت النائبة أن العمل على شبكة الانترنت سواء اليوتيوبر أو غيرهم يعتبر نوع من التجارة الإلكترونية وأصبح حق للدولة المصرية أن تحصل الضرائب من أي نشاط الكتروني به تسويق أو تجارة أو تربح من ورائه.