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مدرب سلة الأهلي يعلن قائمة الفريق إستعدادًا للبطولة العربية

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مدرب سلة الأهلي يعلن قائمة الفريق إستعدادًا للبطولة العربية مدرب سلة الأهلي يعلن قائمة الفريق إستعدادًا للبطولة العربية

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إختارأوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي 12 لاعبًا للمشاركة في فعاليات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل.
وياتي فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائر»، وحضرموت اليمن، والفتح «».
وضمت قائمة الأهلي للبطولة كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد ابوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي واحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر .
ويشارك في البطولة العربية 18 فريقا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.
ويدخل «رجال سلة الأهلى» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق أمس السبت بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أول بطولاته في الموسم الجديد.
وتبدأ البطولة بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع 18 فريقًا، حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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