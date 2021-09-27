الأهلي يواجه النصر السكندري على ملعب التتش

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يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفه النصر السكندري، اليوم الاثنين، في المباراة الودية، التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

ويخوض فريق أهلي 2003عدة مباريات ودية ليستعد بشكل قوي للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد.

ويستهل أهلي ٢٠٠٣ مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا سيد غريب مديراً فنياً ومحمد ماهر مدرباً مساعداً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبدالخالق إخصائي التدليك.

من ناحية أخرى يخوض فريق أهلي ٢٠٠١ مباراة ودية أمام فريق الترسانة اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي مباراة الترسانة الودية، ضمن عدة مباريات ودية، يخوضها فريق أهلي 2001 بقيادة مديره الفني عمرو أنور، ويسعي من خلالها لإعداد اللاعبين بشكل جيد قبل الدخول في منافسات دوري الجمهورية، الذي يبدأه الأهلي بمواجهة الشرقية للدخان، السبت المقبل الموافق ٢ أكتوبر.

وكان فريق أهلي 2001 قد خاض مجموعة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث تعادل مع الاتصالات ٥- ٥، وفاز على وادي دجلة ١- صفر، وعلى النصر ٤- ١، وعلى المجد ٣- ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 كل من عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبدالظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.