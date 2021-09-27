أخبار عاجلة

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62 -
«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن» -
«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا -
تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء -
وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعى المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا -
«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان -
انطلاق معسكر شباب الوفد في العين السخنة -
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح -
الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته -
حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وكيل صلاح يثير الجدل مُجددًا برسالة «غامضة» لإدارة ليفربول

Print
وكيل صلاح يثير الجدل مُجددًا برسالة «غامضة» لإدارة ليفربول وكيل صلاح يثير الجدل مُجددًا برسالة «غامضة» لإدارة ليفربول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أرسل رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، رسالة جديدة إلى إدارة "الريدز"، بشأن تجديد عقد لاعبه.

ويقترب عقد صلاح على النهاية مع ليفربول، حيث من المُفترض أن يكون ينتهي تعاقده في صيف 2023، ويرغب اللاعب صاحب الـ 29 عامًا في الحصول على الراتب الأضخم في تاريخ الريدز من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رامي عباس وكيل صلاح قام بإعادة تغريدة تُشيد بالإنجازات والمستوى الرائع الذي يُقدمه اللاعب هذا الموسم وعلى مدار السنوات الماضية منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، حيث أرفق عباس منشوره بـ"نعم".

يأتي ذلك بعدما أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب تسجيل صلاح هدفا في مرمى نوريتش سيتي، في افتتاحية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وكتب عباس في ذلك الوقت: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما جعل البعض يتوقع أن هذه الرسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تنجح في تجديد عقد صلاح حتى الآن.

ورفع الفرعون المصري رصيده إلى 131 هدفًا مع ليفربول في مختلف البطولات لينفرد بالمركز العاشر في قائمة أفضل هدافي الريدز على مر العصور.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيده 5 أهداف، متساويًا مع الثنائي جيمى فاردى، نجم ليستر سيتى، وميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء