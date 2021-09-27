وكيل صلاح يثير الجدل مُجددًا برسالة «غامضة» لإدارة ليفربول

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أرسل رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، رسالة جديدة إلى إدارة "الريدز"، بشأن تجديد عقد لاعبه.

ويقترب عقد صلاح على النهاية مع ليفربول، حيث من المُفترض أن يكون ينتهي تعاقده في صيف 2023، ويرغب اللاعب صاحب الـ 29 عامًا في الحصول على الراتب الأضخم في تاريخ الريدز من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رامي عباس وكيل صلاح قام بإعادة تغريدة تُشيد بالإنجازات والمستوى الرائع الذي يُقدمه اللاعب هذا الموسم وعلى مدار السنوات الماضية منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، حيث أرفق عباس منشوره بـ"نعم".

يأتي ذلك بعدما أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب تسجيل صلاح هدفا في مرمى نوريتش سيتي، في افتتاحية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وكتب عباس في ذلك الوقت: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما جعل البعض يتوقع أن هذه الرسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تنجح في تجديد عقد صلاح حتى الآن.

ورفع الفرعون المصري رصيده إلى 131 هدفًا مع ليفربول في مختلف البطولات لينفرد بالمركز العاشر في قائمة أفضل هدافي الريدز على مر العصور.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيده 5 أهداف، متساويًا مع الثنائي جيمى فاردى، نجم ليستر سيتى، وميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام.