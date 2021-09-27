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وائل جمعة: «عايزين نركز وكفاية كده على موضوع مصطفى محمد»

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وائل جمعة: «عايزين نركز وكفاية كده على موضوع مصطفى محمد» وائل جمعة: «عايزين نركز وكفاية كده على موضوع مصطفى محمد»

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طالب وائل جمعة الجميع بضرورة الوقوف خلف في الفترة المقبلة والتركيز من أجل تحقيق الهدف المنشود من مباراتي ليبيا.

ويستعد منتخب لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في مباراتين حاسمتين مطلع الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

ويحتل منتخب مصر حالياً المركز الثاني في المجموعة بعد أول جولتين برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا صاحب العلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

وأعرب وائل جمعة عن استيائه من الحديث المستمر منذ مباراة الجابون الأخيرة عن تصرف مصطفى محمد وبصقه في الهواء عقب تسجيل الهدف وسط جدل حول من كان يقصد مصطفى محمد بهذا التصرف المرفوض.

وقال وائل جمعة: قولاً واحدأً مصطفى محمد ليس عليه عقوبة ولم يكن هناك توصية بإيقافه، وتصريحات حسام البدري لا تدين اللاعب، وقد تواصلت معه شخصيا وقال أنه تم الاتفاق مع البدري على ما حدث، وهو متواجد في القائمة المستدعاة لمعسكر منتخب مصر القادم.

وأضاف وائل جمعة: كفاية قوي كده على قصة مصطفى محمد، ويجب أن نغلق هذا الموضوع نهائياً وعايزين نركز في اللي جاي.

المصرى اليوم

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