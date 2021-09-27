أخبار عاجلة

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي -
استخراج أجسام معدنية من فك مصاب بـ"مجمع الملك فيصل" بالطائف -
1966 بحثًا علميًّا إجمالي نتاج جامعة نجران خلال خمس سنوات -
بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟ -
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية

Print
أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق النادي الأهلي في الفترة الحالية مصير ظهير أيسر الفريق الدولي التونسي على معلول مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وحتى الآن لم يقم على معلول بتمديد تعاقده مع الأهلي وسط محاولات على مدار الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على قيمة العقد في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حرص إدارة الأهلي على الاحتفاظ بعلي معلول في صفوف النادي لعدة سنوات مقبلة.

وزف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق، والمقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي بشرى لجماهير القلعة الحمراء بالتأكيد على أن على معلول لن يرحل عن الأهلي وسيجدد عقده مع النادي.

وقال أحمد شوبير: «اعتبروا أن على معلول وقع عقده بنسبة فوق الـ 95 في المائة.

وبشأن عمرو السولية الذي لم يجدد عقده بدوره حتى الآن قال شوبير: السولية مفيش معاه مشكلة وماضي من فترة أساساً.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟

مصرع شخصين وإصابة آخر في حوادث متفرقة في كفر الشيخ

مصرع شخصين وإصابة آخر في حوادث متفرقة في كفر الشيخ

نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين