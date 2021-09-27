أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية

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يترقب عشاق النادي الأهلي في الفترة الحالية مصير ظهير أيسر الفريق الدولي التونسي على معلول مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وحتى الآن لم يقم على معلول بتمديد تعاقده مع الأهلي وسط محاولات على مدار الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على قيمة العقد في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حرص إدارة الأهلي على الاحتفاظ بعلي معلول في صفوف النادي لعدة سنوات مقبلة.

وزف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي بشرى لجماهير القلعة الحمراء بالتأكيد على أن على معلول لن يرحل عن الأهلي وسيجدد عقده مع النادي.

وقال أحمد شوبير: «اعتبروا أن على معلول وقع عقده بنسبة فوق الـ 95 في المائة.

وبشأن عمرو السولية الذي لم يجدد عقده بدوره حتى الآن قال شوبير: السولية مفيش معاه مشكلة وماضي من فترة أساساً.