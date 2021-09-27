خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه

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فجر خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، مفاجأة بالكشف عن أن بعض أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، لم يكونوا راضيين عن مستوى وأداء البدري في المباريات الأخيرة مع منتخب الفراعنة.

وقال خالد الغندور أنه جمعه حديث مع أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر وقال له أنه في الفترة الأخيرة لم يكن مقتنع بأداء حسام البدري.

وأضاف الغندور أن هذا العضو قال له: "مكنتش مقتنع باللي بيقدمه وأهي مرحلة وعدت وخلاص".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقال حسام البدري وجهازه المعاون عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبعدها أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر.