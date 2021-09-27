قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر

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أعلنت إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن قبول الطلاب الحاصلين على إعدادية من مدارس البحر الأحمر لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني على أن تكون المقابلة الشخصية وإختبار القبول يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر المقبل بمدرسة الغردقة الصناعية بنات.

وتفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مخازن المديرية لمتابعة موقف تسليم الكتب الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ لجميع المراحل التعليمية المختلفة ونسبة توزيعها بمدارس الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة على ضرورة الإنتهاء من استلام مخصصات الكتب من مخازن الإدارة قبل بدء العام الدراسي الجديد، فيما انطلقت اليوم الخميس لمدينة الغردقة فاعليات البرنامج التدريبي للتنمية المهنية والتدريب على رأس العمل لمسؤولي وحادت التدريب بالمدارس.