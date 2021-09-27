شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعاني مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر من لعنة الإصابات منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، حيث طاردته الإصابات وغاب عن صفوف المارد الأحمر لفترات طويلة.

وكان من المنتظر أن يشارك محمود متولي في مباراة الأهلي الودية أمام بتروجت منذ أسبوعين ولكنه عانى من الإصابة بالتهاب في الأوتار الخلفية للركبة وقال الجهاز الطبي للفريق إنه سيخضع لفترة علاج

وقال أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين: محمود متولى لديه سوء حظ ويعود للتدريبات خلال أسبوعين وحظه وحش مع الأهلى مثل محمد محمود.

الجدير بالذكر أن محمود متولي غاب عن الأهلي فترة طويلة في الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.