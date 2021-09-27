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الأهلي يهدد بيرسي تاو بفسخ العقد.. شوبير يكشف كواليس الأزمة

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الأهلي يهدد بيرسي تاو بفسخ العقد.. شوبير يكشف كواليس الأزمة الأهلي يهدد بيرسي تاو بفسخ العقد.. شوبير يكشف كواليس الأزمة

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هدد مسؤولو النادي الأهلي نجم الفريق الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بفسخ تعاقده في الفترة المقبلة حال الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده في الشهر المقبل.

ويخضع حالياً بيرسي تاو لبرنامج علاجي مكثف من أجل التخلص من أثار الإصابة القوية التي تعرض لها في معسكر منتخب جنوب إفريقيا الماضية وكانت عبارة عن مزق في العضلة الضامة.

وقال أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين: بيرسى تاو سيشارك رفقة الأهلي من جديد بعد أسبوعين بعد التعافى من إصابة الضامة، والأهلى هدده فى حال انضمامه لمنتخب جنوب أفريقيا سيقوم بفسخ تعاقده.

وكان طبيب منتخب جنوب إفريقيا قد كشف عن أن جهاز لن يضم اللاعب في الفترة المقبلة في ظل إصابته وإن بيرسي تاو محارب وتحامل على نفسه للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده الماضيتين في رحلة تصفيات .

المصرى اليوم

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