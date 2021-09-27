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معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح

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معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح
الدوسري لـ"سبق": رفعنا بالرواتب كالعادة لـ "المالية" وننتظر أمر الصرف

معلمو

فوجئ معلمو ومعلمات بيشة ومنسوبوها بعدم نزول رواتبهم لهذا الشهر؛ حيث لا يزال بعضهم ينتظرون صرف رواتبهم أسوة بالموظفين في القطاعات كافة بمختلف المملكة، مطالبين بمحاسبة المتسبّب عن تأخيرها، وإعلان الأسباب.

من جهته، أوضح متحدث تعليم بيشة، فهيد بن جزوا الدوسري لـ"سبق"، أنه بالنسبة لما حدث اليوم بشأن رواتب المعلمين والمعلمات وجميع منسوبي إدارة التعليم بيشة، فقد تم الرفع بالرواتب كالعادة لوزارة المالية وننتظر أمر الصرف؛ حيث تم التواصل الآن مع مدير الشؤون المالية في إدارة التعليم عبدالرحمن بن عبدالله بن نسيله، ثبت لنا المسيرات ورفعت للوزارة برقم 13، وتمّ تحويل المبلغ ورصده، ولكن لم يودع في الحسابات من وزارة المالية، وما زالت المناقشة مع الوزارة لإنهاء الأمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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