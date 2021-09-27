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23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره

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23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره 23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره

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يحتفل محرك البحث Google، بعيد ميلاده 23 وقرر جوجل تغيير شعاره برسم صورة كارتونية على صفحتها الرئيسية.

جاءت الصورة بقالب من الحلوى كٌتب عليه 23، مع شمعة عيد ميلاد تحل محل الحرف «L» في Google.

تم تأسيس Google في 4 سبتمبر 1998 على الرغم من أن الشركة خلال السنوات السبع الأولى احتفلت بعيد ميلادها في التاريخ المذكور، في ذلك العام قررت تحويل الاحتفالات إلى 27 سبتمبر ليتزامن مع الإعلان عن الرقم القياسي للصفحات التي كان محرك البحث هذا يقوم بفهرستها.

من الصعب جدًا تحديد كيف سيتمكن العالم بأسره من العمل بدون Google وهو أكثر مواقع الويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر في العالم. جوجل هي شركة ضخمة توظف أكثر من 30000 شخص.

واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهى تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

المصرى اليوم

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