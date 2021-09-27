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«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

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«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح «التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

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أعلنت لجنة التسويق السياحى بالاقصر، برئاسة الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر عن سعادتها بما أطلقته وزارة السياحة والآثار من خدمة إلكترونية بإرسال الرسائل النصية للسياح الأجانب على هواتفهم المحمولة، مما يؤكد على حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

واضاف ان هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية، ومنها مطار الاقصر، وذلك للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والاثار (19654) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة يوميا للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه، بجانب أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.طوال زيارته للمدن السياحية المنتشرة بعدد من المحافظات ومنها الأقصر.

يأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

المصرى اليوم

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