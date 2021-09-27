قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية

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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:49 مساءً
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين
-
الأحد 03 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:36 مساءً
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:35 مساءً
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قهوة على الفحم .. عيسى فقد ساقيه ورفع شعار السعى والعمل طوال ٣٠ سنة على كورنيش الإسكندرية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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