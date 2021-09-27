مجلة طبية أمريكية مرموقة تنشر بحثاً علمياً لمجموعة سليمان الحبيب لعلاج الجلطات القلبية

★ ★ ★ ★ ★

تابعة لجمعية القلب الأمريكية وتصدر تحت إشراف جامعة هارفارد.. لدقته العلمية ولأهميته البالغة

نجح بحث علمي طبي لمجموعة د. سليمان الحبيب، في المنافسة والنشر والاعتماد مع عددٍ من الأبحاث الطبية حول العالم.

وكان البحث بعنوان "استخدام المسار المتكامل لمرضى ألم الصدر المشتبه في إصابتهم بجلطات قلبية"، إذ تم نشره على محرّك البحث الشهير بالأبحاث الطبية والمعروف باسم "pubmed".

وأوضح الدكتور وسام الحجيلي؛ استشاري أمراض القلب والقسطرة والمشرف العام على البحث، أن البحث العلمي الجديد تم قبوله واعتماده من مجلة "Critical Pathway In Cardiology"، في وقت قصير لدقته العلمية ولأهميته البالغة، موضحاً أن هذه المجلة تُعنى بنشر المقالات والأبحاث العلمية المتعلقة ببروتوكول العلاجات المتطورة المبنية على البرهان لأمراض القلب حول العالم، وهذه المجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية، وتصدر تحت إشراف جامعة هارفارد.

وعن أهمية البحث وفائدته للمرضى، قال الدكتور الحجيلي، إن البروتوكول الجديد المعتمد في هذا البحث يساعد المصابين بجلطات القلب على تقليص المدة الزمنية اللازمة للعلاج، وإعادة تروية القلب باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل؛ كالواتساب وبرنامج "نبض" للربط بين المريض والإسعاف ووحدة "TELE cardiology".

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عوض العمري؛ نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بمجموعة د. سليمان الحبيب، إن أهمية البروتوكول تكمن في سرعة تشخيص المرضى منذ وصولهم لأقسام الطوارئ بأعراض قد تكون سببها وجود جلطات قلبية، وتصنيف هؤلاء المرضى بشكل سريع إلى حالات ذات اشتباه عالٍ للإصابة بالجلطات أو مرضى بنسب اشتباه أقل. الأمر الذي يساعد المستشفيات على تقنين الحالات التي يتم استقبالها بشكل سريع، وتقديم الخدمات الصحية بصورة تحافظ على حياتهم. وهذا ما حققه البرتوكول الجديد بعد تفعيله بـ 6 أشهر في مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات الطبية والربط الإلكتروني قللا من فترة استقبال وتشخيص المرضى، وتوفير العلاج المناسب والقسطرة العاجلة لهم في مدة زمنية أقل من النسب المتعارف عليها عالمياً.

وأكّد أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تعمل دوماً، على تشجيع وتحفيز الأطباء والباحثين كافة على تقديم بحوث ترقى إلى تحقيق التنافس العلمي العالمي، وتطوير طرق العلاج المبتكرة للرفع من كفاءة المنشآت الطبية، إضافة إلى تعزيز مكانة الأبحاث السعودية على الخريطة العالمية، وبما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.