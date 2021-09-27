مطالب بوقف سير سيارات نقل الكتل الجرانيتية علي طريق البحر الأحمر الساحلي

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تعرضت عدة مناطق بالطريق الساحلي مرسي علم- الزعفرانة مرورا بالقصير وسفاجا والغردقة ورأس غارب للتدهور بسبب استمرار سير مركبات النقل الثقيل التي تحمل الكتل الجرانتية من مناطق استخراجها بالصحراء الشرقية ونقلها بالطريق البري الساحلي لمسافة اكثر من ٨٠٠ كيلو متر.

وأكد عدد من سائقي الأجرة والأتوبيسات أن ضغط الشاحنات على الطريق الاسفلتي تسبب في ظهور هبوط في عدة مناطق، وظهر هبوط وارتفاع في الطريق الاسفلتي للمتجه شمالا بسبب الحمولات الزائدة والكبيرة التي تمثل ضغطا على الطريق الاسفلتي الذي لا يناسب هذة الشاحنات،وسط مطالب بوقفها أو انشاء طريق خرساني مواز لهذة الطريق الساحلي.

واكد بيان لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر أنه لتأمين سلامة مستخدمى الطريق وسير حركة المركبات عليها تم إزاحة كتل جرانيت من طريق برنيس/ مرسى علم بالكيلومتر 51 واجراء ترميم للحفر الناتجة عنها بالخلطه الاسفلتية على البارد بعد سقوط كتل جرانتية من احدي الشاحنات، وأن السيارات التي تنقل الرخام والجرانيت بسبب إهمال بعض السائقين في تربيط وتأمين الحمولة وقلة الوعي المجتمعي لما قد يسببه ذلك من حوادث.

فور تلقي الإشارة، تم توجيه المهندس التابع للهيئة الموجود بمرسى علم نحو الموقع للمعاينه والتأمين لحين وصول المعدات لإزالة الأحجار والكتل الجرانتية وذلك بالتنسيق مع إداره مرور وقسم شرطة ومجلس مدينه مرسى علم ومساعد سكرتير عام المحافظة، وتم الانتهاء من الأعمال من إزالة الصخور وترميم الحفر وفتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور.