أخبار عاجلة

بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ -
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة

Print
الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي يعلن زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رفع الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة.

وقال بايدن "إذا كنت تجني أقل من 400 ألف دولار سنوياً، فلن أرفع ضرائبك سنتاً واحداً، لكنني سأجعل هؤلاء مَن هم في القمة بدفع نصيبهم من الضرائب"، مشيراً إلى أنه سيتم تمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى.

وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي بعض التخوف لدى الأمريكيين الذين عبّروا عن خشيتهم من قيام الشركات ورجال الأعمال برفع المنتجات على المستهلكين لتغطية الضرائب من أموال الطبقة المتوسطة.

وكان أحدث استطلاع أمريكي قد أُجري خلال الشهر الجاري كشف انخفاض معدل التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ منذ انتخابات الرئاسة 2020.

وأظهر الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 1 إلى 17 سبتمبر، أن تقييم جو بايدن انخفض بمقدار ست نقاط مئوية، حيث بلغ 43%، لأول مرة، منذ تنصيبه قبل ثمانية أشهر.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تنخفض فيها نسبة تأييد جو بايدن؛ التي انخفضت من 56% إلى 50%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

سعر الذهب ينهار ⭕ أكبر هبوط فى أسعاره .. والخبراء: لسه هينزل أكتر وأكتر

سعر الذهب ينهار ⭕ أكبر هبوط فى أسعاره .. والخبراء: لسه هينزل أكتر وأكتر

بعد تثبيت أسعار الفائدة.. أفضل شهادات إدخار بأعلى عائد في مصر 2021

بعد تثبيت أسعار الفائدة.. أفضل شهادات إدخار بأعلى عائد في مصر 2021

الدهب رايح على فين؟ توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال أكتوبر 2021 وروشتة البيع والشراء

الدهب رايح على فين؟ توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال أكتوبر 2021 وروشتة البيع والشراء