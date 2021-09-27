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الرياض.. مقطع يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

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الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق الرياض.. مقطع يطيح بشخصَين من أرباب السوابق
ظهرا يسرقان حظيرة للماشية ويعتديان على مقيم حاول منعهما

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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