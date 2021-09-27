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«زي النهارده».. إعدام الرئيس الأفغاني نجيب الله 27 سبتمبر 1996

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«زي النهارده».. إعدام الرئيس الأفغاني نجيب الله 27 سبتمبر 1996 «زي النهارده».. إعدام الرئيس الأفغاني نجيب الله 27 سبتمبر 1996

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كان محمد نجيب الله رئيسا لأفغانستان في الفترة من ٣٠ سبتمبر ١٩٨٧إلی ١٦ إبريل ١٩٩٢وأثناء حكمه أحدث تطويرا في البنية التحتية وأجرى تعديلات دستورية كفلت نظاما تعددیا وقضاء مستقلا وأسس لجنة المصالحة الوطنية فی سبتمبر ١٩٨٨، وفى ١٩٨٧وفى سياق المصالحة قدم لقادة المقاومة ٢٠ مقعداً فی المجلس الحكومی و١٢حقيبة وزارية،وكان عقب الانسحاب السوفيتى من البلاد قد استعاض عن المشتركة بإعلان حالة الطوارئ، وأقال عدداً من الوزراء وأطلق صواريخ سكود الروسية المتوسطة المدی من کابول باتجاه جلال آباد للدفاع عنها من سيطرة المجاهدين وحقق جنوده فوزا كاسحا وأثبت الجيش كفاءة في ظل دعم سوفيتى، وكان نجيب الله قد عمل مع القائد أحمد شاه مسعود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة علی إيجاد تسوية شاملة لإنهاء الحرب الأهلية وفشلت المساعى والمفاوضات وتهاوى نظامه وتنحی فی١٦ إبريل ١٩٩٢ليقضی بقية حياته قيد الاحتجازحتی سبتمبر١٩٩٦ بعد أن استولت طالبان علی کابول، وألقت القبض عليه وأعدمته شنقاً على عمود بميدان عام وسط كابول «زى النهارده» فى٢٧ سبتمبر ١٩٩٦ وتقول سيرة نجيب الله إنه ولد فی أغسطس ١٩٤٧، وفى کابول ولد الرئيس السابق لأفغانستان محمد نجيب الله، وتخرج في کلية الطب من جامعة كابول في ١٩٧٥، وكان قبل ذلك وفى ١٩٦٥، قد التحق بجناح برشم للحزب الشعبی الديمقراطى الشيوعى، وفی ١٩٧٧ انضم للجنة المرکزية وفی ١٩٧٨ اعتلی جناح برشم السلطة فی البلاد، بينما کان نجيب عضواً بالمجلس الثوری الحاکم وفی ١٩٨٠عُين رئيساً لوکالة المخابرات الأفغانية والشرطة السرية إلى أن جاء رئيسا في سبتمبر ١٩٨٧.

المصرى اليوم

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