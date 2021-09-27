«زي النهارده».. وفاة التشكيلي الفرنسي إدجار ديجا 27 سبتمبر 1917

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 19 يوليو 1834 ولد في باريس وعاش عمراً مديداً، إذ توفى«زي النهارده»فى 27 سبتمبر 1917 عن 83 عاماً،وهو فنان تشكيلى خالد له الكثيرمن الأعمال الزيتية ونحات أيضا،ويعتبر أحد مؤسسى الانطباعية، بالرغم من رفضه المصطلح وتفضيله تسميته«واقعية»أبدى ولعاً خاصاً في لوحاته بالأعمال الأوبرالية وبالأخص راقصات وراقصى الباليه وأكثر من نصف أعماله يصور راقصات الباليه وتلك اللوحات تفيض بالحركة والعلاقات الغنية بالظلال والضوء كما أن البورتريهات التي رسمها تعد من أفضل البورتريهات في تاريخ الفن.اسمه كاملاً فهو هيليرجيرمين إدجار ديجا،واسم شهرته إدجار ديجا ولد بباريس لأبوين ميسورى الحال، وقضى الفترة مابين 1854 و1859فى إيطاليا،ليدرس أعمال كبارفنانى عصر النهضة الإيطاليين. أراد أن يتخصص في رسم المشاهد التاريخية، غير أنه تخلى عن متابعة ذلك التخصص، لأنه شعر بالحاجة لرسم أشكال حديثة. ولتأثُّره برسامين مثل: جوستاف كوربيه، وإدوارد مانيه أخذ يرسم مشاهد من الحياة اليومية.وكان يجد- على وجه الخصوص- متعةفى رسم مشاهدمن حلبات السباق والمسارح بدأ ديجا خلال السبعينيات من القرن التاسع عشرالميلادى يستخدم أساليب إنشائيةتتسم بالجرأة في التعبير ،متأثرًافى ذلك جزئيًا بالرسومات اليابانية فأخذ يضع أشخاصه في زوايا غير مألوفة، ويرسمهم من زوايا شاذة فعلى سبيل المثال، كان يجعل منظوره مائلاً،ليؤكد حركة مفاجئة أو حركة فيها خصوصية. بل كان يقتطع بعضاً من أطراف موضوعاته في طرف اللوحةوفى الثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادى، أخذ ديجا يركزعلى المشاهد الحميمية،كأن يرسم امرأة تتسوق أوتجفف شعرها أوتمشطه،شارك زملاءه الانطباعيين الحماس في التركيز على الضوء واللون، بل كان تركيزه على التكوين والرسم والشكل أكثر من غيره من انطباعيى الحركةاشتهر ديجا برسم الناس في كل لحظات حياتهم العامة والخاصة،إذ كان يصور أشخاصه في أوضاع حرجة، فيها خصوصية، ليحرر نفسه مما كان يخامره من إحساس قوى بأن الأساليب السائدة لرسم الأشكال البشرية عتيقة باليةولكن مع ذلك كان ديجا يحرص دائماً على تشكيل لوحاته بحذر شديد، ليحقق نوعًا من التوازن المنهجى وبرع في استعمال ألوان الباستيل إلى جانب هذا كان ديجا نحاتًا بارعًا، نحت كثيرًا من التماثيل الصغيرة من الطين أو الشمع. وفى يوليو 2009 بيع تمثاله «الراقصة الصغيرة»، وهو أحد التماثيل النادرة لراقصة باليه شابة بمبلغ 13.3 مليون جنيه إسترلينى «18.8 مليون دولار»، وهو رقم قياسى للفنان نفسه.