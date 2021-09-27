لجنة التخطيط في الأهلي تنتقد موسيماني بسبب 3 قرارات

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كشف مجدى عبدالغنى، نجم الأهلي الأسبق، انتقادت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني بسبب عدة قرارات إتخذها خلال الفترة الماضية ولم ترضى عنها اللجنة.

وقال مجدى عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: «أن لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، ترى أن موسيماني، لم يكن موفقاً في تجاهل مشاركة الثنائي العائد للفريق من الإعارة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، في مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش منذ أيام.

كما شددت اللجنة على أن موسيماني، حالفه الصواب في مسألة عدم ضم مدرب عام في جهازه الفني حيث يرفض المدير الفني إختيار بديل للمدرب العام السابق بالفريق، كيفين جونسون والذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وترى اللجنة أنه لابد أن يكون هناك مدرب عام، في الفريق وتُفضّل اللجنة أن يكون المدرب العام مصري غير أن المدير الفني مازال يرفض فكرة ضم بديل لمواطنه جونسون.

كما أعلنت اللجنة إستياؤها من فشل موسيماني في تجهيز لاعبيه فنياً ومعنوياً لبعض المباريات وهو ما ظهر بوضوح في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي بشكل كان له دور في ضياع لقب الدوري من الأهلي، كما تسبب في خسارة الفريق بطولة السوبر المحلي منذ أيام.