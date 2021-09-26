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عامر حسين: نبحث عن راعى لكأس الرابطة

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عامر حسين: نبحث عن راعى لكأس الرابطة عامر حسين: نبحث عن راعى لكأس الرابطة

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كشف عامر حسين عضو رابطة الاندية والمسؤول عن المسابقات، أن بطولة كأس الرابطة ستقام في يناير المقبل، مؤكدًا أن الرابطة تبحث عن راعى لهذه البطولة.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات تلفزيونية :«الراعى سيتحمل تكلفة الملاعب والانتقالات للاندية وقد تقام المباريات في كأس الرابطة بدون تقنية الفار».

وأشار إلى أن بطولة كأس الرابطة سيتم خلاله تقسيم الأندية على 3 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 اندية، مضيفًا :«الفريقان اللذتن سيصلا للمباراة النهائية شيلعب كل منهم 7 فرق تقريبا في كأس الرابطة».

وأوضح :«في حالة موافقة الاندية على اللعب بدون الدوليين فلا مانع من اقامة كأس بدلا من كأس الرابطة في يناير المقبل وتحديدا اثناء بطولة امم افريقيا 2022» مشيرًا إلى أن الاولوية لكأس مصر ولا نوافق على الالغاء ولكن القرار في يد الاندية واللعب بدون الدوليين هو الفيصل.

وتابع :«سيتم الاستعانة بالثنائى سيد بخيت وناصر فراج من ادارة المسابقات باتحاد الكرة للعمل في ادارة المسابقات في رابطة الاندية بأجر اضافى»:.

المصرى اليوم

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