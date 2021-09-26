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"التعليم الأهلي" بجدة يحتفل باليوم الوطني بعروض مرئية قصائد شعرية

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"السلمي" هنأ القيادة الرشيدة بما تحقّق من إنجازات كبيرة

احتفل مكتب التعليم الأهلي بجدة بيوم الوطن الـ (٩١) بمقر المكتب صباح هذا اليوم، حيث ألقى مدير المكتب الدكتور عائض بن عويض السلمي هنأ فيها القيادة الرشيدة بيوم الوطن المجيد وما تحقّق من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات سائلاً الله أن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

واشتملت فقرات الحفل على قصائد شعرية وعروض مرئية مختلفة قدمها بعض طلاب المدارس الأهلية، حيث أشرف على برنامج الحفل الخطابي مساعد مدير المكتب عبدالله باناعمة.

فيما أقام قسم البنات حفلاً مُماثلاً أشرفت عليه مساعدة مدير المكتب علوية الأحمري، وتضمّن العديد من الفقرات والكلمات الخطابية المنوعة والمسابقات وبعض المشاعر الوطنية بهذه المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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