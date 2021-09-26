مصرع شخصَيْن في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمنطقة الباحة

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فِرَق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر باشرت الحادثَيْن

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد في حادثَيْ سير في موقعَيْن مختلفَيْن بمنطقة الباحة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني والمرور وإسعاف الهلال الأحمر الحادثَيْن.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادثَيْ تصادم وانقلاب ظُهر اليوم الأحد.

وأضاف: كان وقت تلقي بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة الـ11:54 قبل ظهر اليوم بموقع (المخواة - الطريق الدائري)، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.

وتابع: ورد بلاغ حادث تصادم بالباحة في تمام الساعة الـ12:10 ظهر اليوم؛ وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الحادث بموقع (العقيق - طريق ليف القديم)، وعند وصول الفرقة والكشف على الحالة اتضح أنها قد فارقت، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفيَيْن.